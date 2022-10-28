Греция и Кипр приступили к реализации первого этапа проекта строительства евроазиатского трансграничного электрического соединения (EuroAsia Interconnector), который включает прокладку подводного кабеля пропускной способностью 1000 МВт. EuroAsia Interconnector свяжет энергосистемы двух стран и пройдет через о. Крит.

Кипр является последней страной-членом Европейского союза (ЕС), энергосистема которой не имеет электрических связей с энергосистемой Континентальной Европы. Ввод в эксплуатацию участка «Кипр – Крит» EuroAsia Interconnector запланирован на конец 2026 г. После завершения первого этапа проекта планируется приступить к строительству участка соединения между энергосистемами Кипра и Израиля.

EuroAsia interconnector, проект строительства которого внесен в список проектов общего интереса ЕС, представляет собой многоподстанционную высоковольтную систему постоянного тока напряжением 500 кВ и пропускной способностью 2000 МВ, которая свяжет сетевую инфраструктуру Греции, Кипра и Израиля. Протяженность подводной части соединения составит 1208 км (310 км от Кипра до Израиля и 898 км от Кипра до Крита), а материковой части – 25 км. В рамках реализации проекта будут также построены три преобразовательных подстанции с подводными заземляющими электродами.

В июле 2021 г. Европейская комиссия выделила грант в размере € 100 млн на реализацию проекта строительства EuroAsia Interconnector. В январе 2022 г. страны ЕС договорились инвестировать € 657 млн в проект из Фонда соединения европейской инфраструктуры. В июле 2022 г. компания Nexans Norway была выбрана в качестве предпочтительного участника тендеров на заключение контрактов на проектирование, закупку, строительство и установку двух высоковольтных кабельных систем постоянного тока для первого этапа проекта.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata

Фото: hellasjournal.com