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28 октября 2022, 16:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство Электроэнергетика
Источник: icmos.ru
Порядка семи тысяч новых рабочих мест будет создано в столице благодаря строительству и реконструкции шести электродепо для обслуживания поездов московского метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«Сегодня в Москве в стадии строительства и реконструкции находятся шесть электродепо: "Аминьевское", "Нижегородское", "Южное", "Саларьево", "Владыкино" и "Выхино", также ведется проектирование депо для обслуживания новой Бирюлевской линии метро. Ввод в эксплуатацию данных объектов даст городу около семи тысяч рабочих мест», - рассказал Андрей Бочкарёв.
Заместитель мэра отметил, что только в электродепо «Аминьевское» будет создано более 1,3 тысячи рабочих мест.
«А в депо "Нижегородское", которое разместится на базе бывшего Московского завода по модернизации и строительству вагонов им. Войтовича, будут трудиться около 900 человек. В каждом электродепо мы создадим все условия для работы и полноценного отдыха сотрудников», – подчеркнул Андрей Бочкарёв.
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (Группа компаний «Мосинжпроект» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов напомнил, что электродепо необходимы для обслуживания и ремонта подвижного состава метрополитена, поэтому их строительство и реконструкция осуществляются одновременно с возведением и вводом новых линий и станций подземки.
«Сегодня на строительных работах шести электродепо задействовано порядка 5,5 тысячи сотрудников Группы компаний "Мосинжпроект" и подрядных организаций», – подчеркнул Юрий Кравцов.
Всего с 2011 года в Москве построено и реконструировано 11 электродепо. На протяжении более десяти лет данный вид работ выполняет Группа компаний «Мосинжпроект», которая 28 октября отмечает 64 годовщину со дня основания. Помимо депо, за все годы деятельности с участием специалистов холдинга спроектировано, построено и сдано в эксплуатацию свыше 125 километров подземки, более 60 станций, а также – порядка шести тысяч километров дорог, более 100 мостов и эстакад, множество инженерных сооружений и коммуникаций, гражданских объектов, в числе которых парк «Зарядье» с концертным залом и Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Сегодня ГК «Мосинжпроект» является одним из крупнейших инжиниринговых холдингов России, включенных в Перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ, лидером ведущих отраслевых рейтингов и обладателем престижных отечественных и международных наград.
фото: РИА Новости
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