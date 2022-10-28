Бесперебойное функционирование дорожной сети невозможно без качественных искусственных сооружений на них.

«В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» строительно-монтажные работы ведутся на 458 искусственных сооружениях, а это: мосты, путепроводы, эстакады и пр., их общая протяженность — порядка 35 км. Более 100 уже сданы в эксплуатацию, большинство объектов находятся в высокой степени готовности», ― сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Работы по ремонту, реконструкции строительству мостовых переходов финансируются, в том числе, и за счет средств федерального бюджета.

«Подавляющее большинство таких объектов было построено в 50-60-х годах прошлого века, они проектировались в расчете на определенную нагрузку. С тех пор интенсивность дорожного движения увеличилась в десятки раз, поэтому при выполнении работ применяются передовые технологии и решения, новые материалы. Все это стало возможным благодаря поддержке руководства страны. В этом году на проведение работ на искусственных сооружениях предусмотрено финансирование в размере 24,5 млрд рублей, из которых 18,1 млрд ― средства федерального бюджета», ― рассказал руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

В Тамбовской области капитально отремонтирован мост через реку Ирка на автодороге «Тамбов – Пенза» – Чуповка – Куровщина – «Тамбов – Пенза» – Бондари – Пичаево – Вернадовка в Гавриловском районе.

«Работы на объекте проходили в соответствии с проектной и нормативной документацией, с соблюдением всех требований и технологий и завершены в установленные государственным контрактом сроки. До ноября 2025 года содержанием этого объекта в рамках контракта жизненного цикла будет заниматься подрядная организация, выполнившая работы по капитальному ремонту на участке», — рассказал начальник отдела подготовки, строительства, развития и ремонта автомобильных дорог ТОГКУ «Тамбовавтодор» Александр Толубаев.

В Челябинске реконструировали значимый инфраструктурный объект — Ленинградский мост через реку Миасс. Он соединяет три района города — Курчатовский, Тракторозаводский и Калининский.

Благодаря этому пропускная способность сооружения в час пик сейчас составляет почти 8 тыс. автомобилей.

В ходе работ специалисты выполнили замену несущих конструкций, увеличили число полос движения с двух до шести — по три в каждом направлении с устройством трамвайных путей. Мост стал шире на 22 м и выше на 2,5 м. Преобразилась и пешеходная часть — раньше она была по 2,5 м с каждой стороны, теперь — по 3 м.

В Острогожском районе Воронежской области приведен к нормативу мостовой переход через реку Тихая Сосна на участке трассы Воронеж – Луганск. Общая протяженность объекта составляет порядка 390 м.

Искусственное сооружение было построено в 1998 году. В ходе предпроектного обследования специалисты выявили многочисленные дефекты, в соответствии с чем было принято решение о его капремонте.

В процессе строительно-монтажных работ привели к нормативу и усилили тела опор, обновили пролетное строение, устроили новое асфальтобетонное полотно, железобетонные шкафные стенки и сопряжения моста с насыпями подходов автомобильной дороги. Для безопасности на объекте установлены новые ограждения.