Промышленный кластер «Калашников» подтвердил соответствие федеральным требованиям и включен в федеральный реестр. Промкластер создан на базе промышленных предприятий, входящих в группу компаний «Калашников» и их ключевых партнеров.

«Калашников» включает 10 предприятий из 5 субъектов – Москвы, Московской, Челябинской, Нижегородской областей и Удмуртской Республики. В их число вошли такие флагманы отечественной машиностроительной и оборонной промышленности, как «Концерн «Калашников», «Мытищинский машиностроительный завод», «НИИ Стали».

Участниками кластера производится широкий ассортимент продукции как военного, так и гражданского назначения, включая стрелковое оружие, боевые технические средства, комплексы броневой электромагнитной, противорадиационной защиты, горно-шахтное оборудование, спецтехнику, одежду и снаряжение для спецподразделений, а также детали и комплектующие высокой сложности.

Программа развития Промышленного кластера «Калашников» предусматривает реализацию 7 совместных кластерных проектов, включая проекты по технологическому перевооружению производства стрелкового оружия, по освоению производства противолавинных систем и т.д. Общий объем инвестиций на реализацию проектов в период 2022-2026 гг. составит более 6 млрд рублей. Включение кластера в реестр Минпромторга России откроет предприятиям-участникам возможность пользоваться различными мерами государственной поддержки, в том числе предусмотренными в рамках нового льготного режима работы промышленных кластеров, запуск которого произойдет в 2023 году,

– отметил представитель Минпромторга России.

Согласно программе развития Промышленного кластера «Калашников», к 2026 году его участники планируют достичь объёма продаж промышленной продукции – 72,4 млрд рублей и увеличение количества рабочих мест – 16,1 тыс. ед.

Справочно: с 2016 года Минпромторгом России в рамках постановления № 41 поддержано 16 совместных кластерных проектов на общую сумму 3,4 млрд рублей. На период с 2023 г. по 2025 г. в федеральном бюджете на реализацию данного механизма заложено 1,3 млрд рублей.