Власти Дагестана присвоили Дербентской солнечной электростанции в Дагестане статус масштабного инвестиционного проекта и выделили для ее строительства земельный участок. Объект является стратегическим из-за дефицита электроэнергии, которая наблюдается в регионе на протяжении 10 последних лет, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе правительства региона.

"Члены правительства Дагестана единогласно приняли решение поддержать проект, присвоить статус масштабного инвестиционного проекта и одобрить предоставление земельного участка под строительство солнечной электростанции без проведения торгов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что электростанция будет размещена в Дербентском районе на площади 305 га. Проект предусматривает строительство станции в 4 очереди общей мощностью 100 МВт с общим объем вложений более 6,5 млрд рублей.

"Дербентская солнечная электростанция станет инфраструктурным энергетическим объектом, имеющим стратегическую значимость для Республики Дагестан, с учетом того, что в регионе в условиях постоянно растущего потребления и дефицита баланса на протяжении последних 10 лет наблюдается острая нехватка электроэнергетических мощностей", - цитирует пресс-служба руководителя агентства по предпринимательству и инвестициям региона Артема Хрюкина.

Строительством Дербентской электростанции занимается группа компаний "Солар системс", которая является одной из крупнейших энергетических компанией в области солнечной энергетики в России. Компанией уже построено и эксплуатируется свыше 440 МВт мощностей на территории страны, в строительстве находятся еще 220 МВт. В Дагестане группа "Солар системс" планирует завершить строительство электростанции в 2024 году.