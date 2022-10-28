Калининградский автомобильный завод "Автотор" инвестирует не менее 32 млрд рублей в создание инфраструктуры для производства электромобилей, в том числе в создание заводов по производству аккумуляторных батарей и электродвигателей, сообщили в пресс-службе компании в пятницу.

"Объем инвестиций на реализацию заявленных планов с учетом действующих инвестиционных обязательств составит не менее 32 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, по заключенному ранее с Минпромторгом и властями региона специальному инвестиционному контракту предприятие вложит данные средства в строительство заводов по производству аккумуляторов, электронных систем, пластмасс, нестандартного оборудования, а также в создание литейно-механического производства, заводов робототехники и автомобилей.

При этом предприятие уже приступило к разработке и утверждению планировки размещения оборудования на заводе по производству аккумуляторных батарей. В корпусе площадью 1,5 тыс. кв. м ведутся работы по отделке помещений негорючими материалами и ведется разработка плана размещения технических систем. "Для производства аккумуляторных батарей на заводе "Автотор" будут использоваться литий-ионные накопители производства компании "Рэнера", - отметили в пресс-службе.

Строительство первого российского завода по производству литий-ионных аккумуляторов началось в октябре этого года в Калининградской области. Планируется, что с 2025 года он будет обеспечивать батареями до 50 тыс. электромобилей в год. Объем инвестиций в проект оценивается не менее чем в 26 млрд рублей, проект реализует компания "Рэнера", которая входит в топливную компанию Росатома ТВЭЛ.

В июле председатель совета директоров "Автотор холдинг" Валерий Горбунов сообщал в интервью ТАСС, что пилотную серию российских электрокаров произведут в 2023 году. Компания "Автотор" основана в Калининграде в 1994 году. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов.