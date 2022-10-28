«Россети Московский регион» на 150 кВт увеличили мощность Московскому Президентскому кадетскому училищу имени М.А. Шолохова войск национальной гвардии РФ. Здесь обучаются более 350 кадет, которые изучают общеобразовательные предметы, а также осваивают строевую подготовку, обучаются стрельбе, самбо, рукопашному бою, постигают искусство танца, игры на духовых инструментах и барабанах, занимаются в ансамбле песни и пляски училища.

Для увеличения мощности училищу специалисты «Россети Московский регион» проложили две кабельные линии 0,4 кВ протяженностью 70 метров, а также установили средства учета электроэнергии в вводно-распределительном устройстве.

Ранее в рамках договора на технологическое присоединение «Россети Московский регион» выдали комплексу зданий 400 кВт мощности. Таким образом совокупная присоединенная мощность составила 550 кВт.

Комплекс зданий на территории училища обеспечен электроснабжением по второй категории надежности, и в случае технологического нарушения на одной линии, произойдет автоматическое включение резервной.