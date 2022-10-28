За январь-сентябрь 2022 года удельная аварийность в Единой национальной электрической сети снижена на 11%. Об этом сообщил Первый заместитель Генерального директора – Исполнительный директор ПАО «Россети» Андрей Муров на совещании с руководством региональных филиалов – МЭС. Лучшими стали магистральные электрические сети Волги, Урала и Юга, где показатели улучшены на 17-22%.

Андрей Муров отметил, что приоритетной задачей до конца года является сохранение сформировавшегося позитивного тренда. Также он подчеркнул необходимость выполнения всеми филиалами обязательств по инвестиционной программе.

За три квартала 2022 года объем финансирования инвестиционных мероприятий составил 109 млрд рублей. Реализован ряд крупных проектов, включая строительство нового Кольско-Карельского транзита, модернизацию объектов схемы выдачи мощности Ленинградской АЭС-2, реконструкцию узловых центров питания на Юге и в Центре России.

До конца года практически в каждом из филиалов планируются крупные пуски, в том числе в рамках национального проекта – Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Например, речь идет о протяженных энерготранзитах в Сибири для развития Восточного полигона железных дорог, новой линии электропередачи от Печорской ГРЭС на северо-западе.

На совещании отмечены устойчивые финансовые показатели «Федеральной сетевой компании – Россети», управляющей объектами Единой национальной электрической сети.