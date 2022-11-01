Африка ускоряет ввод газовых электростанций

Африка практически не уступает Европе по темпам строительства газовых электростанций. По данным Global Energy Monitor, к июлю 2022 г. в африканских странах на стадии сооружения находилось 9,8 гигаватта (ГВт) газовых энергоблоков, тогда как в Великобритании и ЕС – 9,9 ГВт, а в мире в целом – 167,9 ГВТ.

Три четверти строящихся электростанций в регионе приходится на Алжир (5,3 ГВт) и Ливию (2 ГВт) – богатые ресурсами страны, доля которых в структуре запасов газа в Африке составляет почти 30% (3,7 трлн куб. м из 12,9 трлн куб. м), а в фактической газодобыче – 44% (113 млрд куб. м из 258 млрд куб. м в 2021 г., согласно Обзору мировой энергетики BP). Остальные 25% строящихся мощностей распределены между Нигерией (839 мегаватт – МВт), Суданом (575 МВт), Мозамбиком (450 МВт), Сенегалом (420 МВт) и Тунисом (150 МВт).

Несколько иной расклад характерен для тех станций, которые находятся на предынвестиционной стадии, когда операторы заявленного проекта уже начали поиск инвесторов, но еще не приступили к строительству мощностей: из 17,3 ГВт потенциальных мощностей ровно треть приходится на ЮАР (5,9 ГВт), а остальные две трети, в основном, на Ливию (5,1 ГВт), Мозамбик (2,6 ГВт), Анголу (1,8 ГВт) и Тунис (0,9 МВт). К этой группе стран также относится Намибия (443 МВт), Камерун (265 МВт), Гана (200 МВт), Мавритания (120 МВт) и Сьерра-Лионе (89 МВт).

Африка в последние годы была единственным регионом мира, где темпы строительства газовых электростанций не сокращались, а, наоборот, ускорялись. Объем ввода новых мощностей в мире в целом замедлился с 290 ГВт в 2011-2015 гг. до 211 ГВт в 2016-2020 гг., а в Азии – с 81 ГВт до 68 ГВт соответственно. В Африке этот показатель увеличился с 25 ГВт и 28 ГВт за тот же период. Помимо Алжира и Ливии, важную роль здесь играл Египет, на который в 2011-2015 гг. пришлось 53% (13 ГВт) прироста мощности газовых электростанций, а в 2016-2020 гг. – 63% (17,5 ГВт), согласно данным исследовательского центра Ember.

По данным BP, доля газа в структуре генерации в Африке выросла с 20% в 2000 г. до 32% в 2010 г. и 39% в 2020 г, а в 2021 г. достигла 41%. Это помогло ведущим странам региона завершить процесс электрификации: например, в Египте доля домохозяйств, подключенных к общей сети, выросла с 97,7% в 2000 г. до 100% в 2020 г., а в Алжире – с 99% до 99,8% за тот же период.

Фото: Ассоциация "Глобальная энергия"