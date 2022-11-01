В Грозном прошло 16-е заседание Российско-Иранской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству под сопредседательством Александра Новака и двусторонняя встреча вице-премьера с Министром нефти Ирана Джавадом Оуджи.

Заместитель Председателя Правительства России Александр Новак в качестве сопредседателя провёл в городе Грозном 16-е заседание Российско-Иранской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также двустороннюю встречу с Министром нефти Ирана Джавадом Оуджи.

«Рады, что наши иранские коллеги нашли возможность приехать и лично познакомиться с давними традициями богатого, культурного, современного российского Кавказа», – отметил Александр Новак в начале встречи.

В ходе переговоров стороны обсудили сотрудничество в ключевых отраслях экономики – сельском хозяйстве, промышленности, транспорте, энергетике, банковской сфере и так далее.

«Отношения между нашими странами стремительно развиваются, поддерживается высокая интенсивность политического диалога на различных уровнях. Несмотря на внешнее санкционное давление на Россию и Иран, торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами продолжает демонстрировать устойчивый рост», – подчеркнул Александр Новак.

По словам вице-премьера, в январе – июле 2022 года двусторонний товарооборот России и Ирана увеличился почти на 45% по сравнению с тем же периодом 2021 года и составил 2,8 млрд долларов США. При этом, по словам Александра Новака, ожидается дальнейший рост товарооборота между двумя странами при сохранении текущей позитивной динамики взаимодействия на уровне дипломатов и представителей бизнеса. В завершающей стадии находится процесс заключения Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном.

Было отмечено, что Тегеран и Москва обладают возможностями по нейтрализации внешнего давления.

«Наши страны, Иран и Россия, находятся под санкциями. Уверен, что с учётом возможностей и потенциала, существующих в России и Иране, мы в состоянии нейтрализовать введённые против нас санкции», – сказал Министр нефти Ирана Джавад Оуджи.

Стороны подтвердили готовность развивать сотрудничество в области совместного строительства крупнотоннажного флота на иранских верфях и грузового – на российских верфях. Россия рассматривает возможности инвестирования в иранские морские порты. В свою очередь иранская сторона предложила использовать свои морские порты в качестве хабов для российских грузов, в том числе следующих транзитом.

Также обсуждается участие российских компаний в проектах строительства солнечных электростанций в Иране на условиях под ключ общей установленной мощностью не менее 100 МВт с привлечением российского экспортного финансирования, а также участие в реализации проектов ветряных электростанций на границе с Афганистаном и на каспийском побережье Ирана, в том числе на основе долгосрочных (до 20 лет) контрактов.

Россия и Иран договорились развивать сотрудничество в сфере нефти, газа, атомной промышленности и ВИЭ, финансов, страхования, таможни, логистики, транзита, в том числе с использованием инфраструктуры международного транспортного коридора «Север – Юг». Ведутся работы над увеличением доли расчётов в национальных валютах.