В октябре 2022 года Белоярская АЭС выработала 924,732 млн кВтч электроэнергии, из них энергоблок №3 с реактором БН-600 - 276,136 млн кВтч, энергоблок № 4 с реактором БН-800 - 648,596 млн кВтч.

Всего с начала текущего года атомной станцией выработано свыше 7,4 миллиарда кВтч электроэнергии, что на 6,58 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Работа Белоярской АЭС за десять месяцев 2022 года позволила сократить выброс парниковых газов в атмосферный воздух в объёме свыше 3,6 миллионов тонн эквивалента СО2 (если бы такой же объём электроэнергии вырабатывался угольной генерацией).

«В настоящее время энергоблоки № 3 и № 4 Белоярской атомной станции работают в штатном режиме. Они обеспечивают 16% всей вырабатываемой электроэнергии Свердловской области. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных природных значений», - отметил директор станции Иван Сидоров.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.