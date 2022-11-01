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1 ноября 2022, 17:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОСЭНЕРГОАТОМ, КУРСКАЯ АЭС
Отрасль: Атомная промышленность Электроэнергетика
Источник: АО "Концерн Росэнергоатом"
1 ноября 2022 года энергоблок №3 Курской АЭС выведен на номинальную мощность после завершения планово-предупредительного среднего ремонта.
Его продолжительность согласно годовому графику ремонтной кампании Концерна «Росэнергоатом» составила 56,5 суток - на 3,5 меньше целевого уровня.
Все ремонтные операции были выполнены в соответствии с программой работ в полном объеме, без отступлений от технологического регламента, с надлежащим качеством и необходимым уровнем безопасности.
«Специалисты отремонтировали более 5 000 единиц оборудования реакторного и турбинного отделений. Выполнена выгрузка и загрузка более 150 тепловыделяющих сборок (ТВС) и резка графитовых колонн в 21 ячейке», – отметил заместитель главного инженера по ремонту Сергей Зыскин.
Также были проведены эксплуатационный контроль основного металла и сварных соединений, работы по модернизации и продлению срока эксплуатации оборудования. Выполнены измерения параметров 240 технологических каналов, работы по замене стержней управления и защиты в количестве 28 штук.
Напомним, что плановые ремонты регулярно проводятся на всех российских АЭС для поддержания стабильного рабочего состояния оборудования и своевременного предупреждения его износа, а также с целью повышения эксплуатационных характеристик энергоблоков для их дальнейшей безопасной и надежной работы.
В настоящее время на Курской АЭС в работе находятся энергоблоки №№2, 3, 4. Они работают на мощности, установленной диспетчерским графиком. Энергоблок №1 Курской АЭС находится в режиме эксплуатации без генерации.
Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.
Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.
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