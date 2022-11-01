ГУП РК "Крымэнерго" подключит новых абонентов в Судаке

ГУП РК «Крымэнерго» ведет сетевое строительство для садоводов в селе Миндальном городского округа Судак.

Для реализации технологического присоединения электроустановок заявителей из садового товарищества «Меганом» (с. Миндальное) ГУП РК «Крымэнерго» совместно с подрядной организацией расширяет сетевую инфраструктуру.

В настоящее время специалисты ведут подготовительные работы для прокладки линий электропередачи (ЛЭП). До конца года энергетикам предстоит установить 5 комплектных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, поставить 325 опор и построить 12 километров ЛЭП 0,4 кВ, а также около 2 километров ЛЭП 10 кВ в воздушном и кабельном исполнении. В результате электроэнергией будут обеспечены заявители в СТ «Меганом» на улицах Боспорской, Киммерийской, Античной, Скифской, Каперсной, Заоблачной, а также в переулках Киммерийском и Боспорском.