Сотрудники Центра энергетических технологий Сколтеха разработали программно-аппаратный комплекс для индикации состояния (УИС) изоляторов на воздушных линиях электропередачи.

«В основе продукта лежат технологии сенсорики и искусственного интеллекта, – рассказывает доцент Центра и основатель стартапа «МИГ» Дмитрий Титов. – На подвеску изолятора, находящегося вблизи крупного типового источника загрязнений, устанавливается УИС. Мы измеряем токи утечки в подвесках стационарными сенсорами, оцениваем степень загрязнения, годовые потери электроэнергии и вероятность перекрытия подвески».

Продукт является DMS-платформой с базой объектов инфраструктуры в формате CIM-модели, имеет развитые инструменты аналитики, импорта данных с других типов сенсоров и внешних серверов, например, прогноза погоды. Продукт экспортирует данные в SCADA, используя разрешенные протоколы.

Комплекс уже прошёл натурные испытания в Московской и Волгоградской областях, а также в Дагестане. В настоящее время идет опытная эксплуатация системы в Тульской области и на МКАД в Москве.

Однако команда не остановилась на разработке решения для отдельных изоляторов и продолжила работу в рамках проекта «Технология риск-ориентированного управления состоянием линейной изоляции».

«Мы предлагаем оценивать не только состояние отдельных изоляторов, но и всей изоляции, даже там, где сенсоров нет, – продолжает Дмитрий Титов. – По измерениям тока утечки мы оцениваем мощность источника загрязнения, что используем далее для оценки вероятности перекрытия других изоляторов без сенсоров. Клиентское ПО визуализирует измерения и выгружает отчет с рекомендациями. Технология является инструментом для риск-ориентированного управления изоляцией, так как учитывает риски, ранжирует подвески количественно по критериям: вероятность перекрытия или уровень потерь».

Ключевой эффект от применения технологии – управление рисками эксплуатации изоляции: одни компании повысят эффективность вложения средств в обновление изоляции, другие отсрочат реконструкцию линий. Дополнительно снизятся поток отказов по перекрытию изоляции, потери электроэнергии и недоотпуск. Технология позволяет повысить эффективность замены изоляторов на воздушных линиях электропередачи и сэкономить 1,65 млрд руб. в год в масштабах страны.

В октябре проект прошел в финал самого престижного конкурса в сфере российской электроэнергетики «Энергопрорыв», направленного на поиск и отбор инновационных решений на базе российских технологий и оборудования для ускоренного импортозамещения и создания необходимых условий для модернизации и инновационного развития электросетевого комплекса страны. В этом году на участие в конкурсе было подано 480 заявок от технологических компаний, а в финал прошли 17 команд.

Проект привлек менторов из ПАО «Россети Московский регион» и головного офиса ПАО «Россети». Сейчас команда проекта совместно с менторами разрабатывает дорожную карту, которую представит уже в ноябре на очном отборе победителей конкурса.

Проект разрабатывается в консорциуме с международным холдингом Global Insulator Group (производитель 11% изоляторов в мире, инвестор и владелец технологии УИС), Сколтехом (научная разработка и экспертиза), ООО «МИГ» (стартап, производитель сенсорики), ООО «Экспертный центр» (экспертные продажи).