Это личный вклад каждого из нас
1 ноября 2022, 17:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИТЭР, ITER, ВНИИКП
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: ОАО "ВНИИКП"
1 ноября 2022 г. в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония, посвящённая отправке российской катушки полоидального поля PF1 на площадку сооружения международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР.
Отправка катушки PF1 — это одно из важнейших и самых ожидаемых событий в 2022 году, связанных с сооружением международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР — крупнейшего научно-технического проекта современности. Катушка PF1 (диаметр 9 м, масса 200 т) является одной из шести катушек полоидального поля в магнитной системе реактора ИТЭР, которая служит для удержания плазмы в реакторе. Катушка — сложное изделие, основой которого являются восемь сверхпроводниковых двухслойных двухзаходных галет. Это одна из 25 систем, входящих в сферу ответственности РФ в рамках международного проекта ИТЭР.
Сверхпроводящий кабель для этой катушки был полностью изготовлен во ВНИИКП в 2011—2015 годах из сверхпроводника, произведённого на Чепецком механическом заводе в г. Глазове, Удмуртия. Во ВНИИКП исходный провод, на основе сплава NbTi, был подвергнут химической очистке, затем покрыт никелем и в пять стадий был скручен в окончательный мощный сверхпроводящий кабель, состоящий из полутора тысяч проволок. Отправка катушки PF1 на площадку ИТЭР завершает российский вклад по сверхпроводникам для ИТЭР. Всего, при активном участии ВНИИКП, в России было изготовлено и поставлено 20% сверхпроводников для огромной электромагнитной системы ИТЭР.
Фото: ВНИИКП
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