Отправляемся на "Цветлит". Честный разговор с генеральным
директором "Кирскабель". Логистика в условиях санкций 2022 и муфты будущего
1 ноября 2022, 17:44
Рубрика: Контракты
Метки: ИРАН, СОТРУДНИЧЕСТВО
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: ТАСС
Россия и Иран заключили во вторник стратегическое соглашение о сотрудничестве между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство Shana.
По его данным, документ подписали заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и министр нефти Ирана Джавад Оуджи на заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Детали договоренностей не приводятся.
Кроме того, стороны заключили кредитное соглашение по электрификации одной из железнодорожных линий в Иране и меморандум о сотрудничестве в области здравоохранения.
Ранее во вторник Новак заявил, что подготовка нового большого межгосударственного договора о сотрудничестве РФ и Ирана переходит в завершающую фазу. По его словам, Москва и Тегеран договорились о подписании в ближайшее время соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС.
1 ноября в Грозном состоялось 16-е заседание российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Российскую сторону представлял Новак, а иранскую - Оуджи.
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