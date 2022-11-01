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СМИ: Россия и Иран заключили соглашение о развитии сотрудничества

СМИ: Россия и Иран заключили соглашение о развитии сотрудничества

1 ноября 2022, 17:44
Рубрика: Контракты
Метки: ИРАН, СОТРУДНИЧЕСТВО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ТАСС

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Россия и Иран заключили во вторник стратегическое соглашение о сотрудничестве между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство Shana.

По его данным, документ подписали заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и министр нефти Ирана Джавад Оуджи на заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Детали договоренностей не приводятся.

Кроме того, стороны заключили кредитное соглашение по электрификации одной из железнодорожных линий в Иране и меморандум о сотрудничестве в области здравоохранения.

Ранее во вторник Новак заявил, что подготовка нового большого межгосударственного договора о сотрудничестве РФ и Ирана переходит в завершающую фазу. По его словам, Москва и Тегеран договорились о подписании в ближайшее время соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС.

1 ноября в Грозном состоялось 16-е заседание российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Российскую сторону представлял Новак, а иранскую - Оуджи. 

Источник: ТАСС

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