Завершены работы по замене дистанционных распорок на пяти воздушных линиях электропередачи, обеспечивающих выдачу мощности Калининской АЭС. Работы выполнены в рамках ремонтной кампании по подготовке магистральных электрических сетей Центральной России и Вологодской области к осенне-зимнему периоду.

Дистанционные распорки предназначены для удержания на заданном расстоянии провода расщепленной фазы воздушных линий электропередачи, а также для гашения вибрации проводов при ветровых нагрузках. Использование дистанционных распорок позволяет эффективно защищать провода ЛЭП от повреждений, что повышает надежность работы энергосистемы в периоды неблагоприятных погодных условий.

С мая по октябрь замена дистанционных распорок выполнена на ЛЭП класса напряжения 750 кВ, выдающих мощность Калининской АЭС на подстанцию «Опытная» в Тверской области, на подстанцию «Белозерская» в Череповецком районе Вологодской области, на подстанцию «Грибово» в Волоколамском городском округе Московской области, на подстанции «Ленинградская» и «Владимирская».

Калининская АЭС расположена на севере Тверской области в 150 км от Твери. Площадка АЭС находится на южном берегу озера Удомля. Совокупная мощность четырех её энергоблоков составляет 4000 МВт. По магистральным электрическим сетям Калининская атомная станция выдает мощность в Объединенную энергосистему Центра на Тверь, Москву, Санкт-Петербург, Владимир, Череповец.