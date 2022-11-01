В Краснодаре построят жилой комплекс за 6,9 миллиардов

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1 ноября 2022, 15:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство
Источник: СГ-Онлайн
«Банк ДОМ.РФ» профинансирует на 6,9 млрд рублей строительство жилого комплекса «Друзья» в Краснодаре. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что кредитная линия открыта компании «Семья».
Жилой комплекс общей площадью 65 тыс. кв. метров возведут на пересечении улиц Западный Обход и Кудухова. Всего в нем запроектировано 1499 квартир. В микрорайоне застройщик также построит школу и детский сад. Сдать проект планируется в I квартале 2025 года.
Как отметил управляющий директор Южного регионального центра «Банка ДОМ.РФ» Кирилл Зарочинцев, на средства банка жилье строят в четырех из восьми регионов Южного федерального округа. «Объем открытых девелоперам кредитных линий в ЮФО достиг 166 млрд рублей», - уточнивл он.
В пресс-службе добавили, что в настоящее время в Краснодарском крае возводится 8,1 млн кв. метров жилья, из них более 80% – с использованием счетов эскроу.
Фото: pexels.com
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