В Пермском крае продолжается реализация федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда».

В рамках федерального проекта нарастающим итогом за 2019 - 2022 гг. расселено более 253 тыс. кв. метров, в новое жилье переехали более 17 тыс. человек. Кроме того, регион расселяет значительный объем аварийного жилья в рамках собственных программ.

Как сообщили в администрации города Перми, в начале 2022 года в муниципальном образовании был заключен контракт на строительство многоквартирного дома №57 по улице Маяковского в Дзержинском районе. В соответствии с контрактом, компания-подрядчик к 2024 году должна возвести 10-этажный дом на 250 квартир. Ключи планируется вручить гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде.

По соседству, на улице Маяковского, будет возведен многоквартирный дом №54, в который также из аварийного жилья передут граждане в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

В этих двух зданиях в рамках программы переселения гражданам будет предоставлено 500 квартир общей площадью более 20 тыс.кв.м. Планируется, что новоселье в данных новостройках участники программы справят в 2024 году.

Как отмечают в администрации города Перми, в ноябре 2022 года планируется объявить конкурсные процедуры по выбору подрядчика для проектирования и строительства 249-квартирного дома №3а на улице Нейвинской, в котором жилые помещения общей площадью не менее 10 тыс.кв.м. также предоставят участникам программы переселения.

Кроме того, продолжается строительство 249-квартирного дома №11 на улице Чайковского. Площадь жилых помещений в новостройке составит порядка 10,99 тыс.кв.м.

Возведение этих четырех зданий позволит расселить непригодные для проживания дома общей площадью более 42 тыс.кв.м., жилищные условия улучшат более 2,4 тыс. граждан.

Отметим, расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Данные мероприятия проводятся и средства на их выполнение выделяются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», координация которого осуществляется Министерством строительства и ЖКХ РФ.

- Расселение аварийного жилищного фонда – одно из приоритетных направлений деятельности Правительства Российской Федерации. Сегодня данная задача выполняется ускоренными темпами. Для непрерывности и эффективности строительного процесса обеспечено регулярное финансирование программы. Так, чтобы компенсировать возросшие расходы на строительство жилья, в октябре текущего года были выделены дополнительные денежные средства, в том числе Пермскому краю более 1,2 млрд.рублей. В августе текущего года субъектам РФ, досрочно выполнившим программные мероприятия, предоставили возможность продолжить работу по ликвидации домов, представляющих угрозу для жизни наших граждан, в рамках новой программы переселения. Наша с регионами общая цель - приложить максимум усилий для решения задачи по повышению уровня жизни людей, - подчеркнул заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.

Пермский край вошел в число субъектов Российской Федерации, которые планируют досрочно реализовать программу по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Между Пермским краем и Фондом ЖКХ заключено дополнительное соглашение, в соответствии с которым регион взял на себя обязательство завершить программу до конца 2024 года.

Генеральный директор публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Константин Цицин подчеркнул, что в регионах с опережением установленных сроков выполняется задача, поставленная Президентом РФ, – переселить граждан из аварийного жилищного фонда в комфортные и благоустроенные квартиры: