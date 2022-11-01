Банк «Открытие» профинансирует на 20 млрд рублей строительство жилого комплекса комфорт-класса в Санкт-Петербурге. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе девелопера – ГК «ПСК», которая приобрела под застройку участок площадью 24,7 га на Московском шоссе.

Жилой комплекс высотой от шести до десяти этажей и общей площадью 128 тыс. кв. метров расположится северо-западнее пересечения с Колпинским шоссе. В десяти домах запроектировано 3237 квартир. Под коммерческую инфраструктуру в проекте отведено 5 тыс. «квадратов». Архитектурная концепция разработана бюро «А.Лен». Ввести первую очередь планируется в IV квартале 2024 года.

Проектом также предусмотрен многоуровневый паркинг на 571 машиноместо, школа и детский сад.

Фото: ГК ПСК