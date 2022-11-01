Ученые Псковского государственного университета (ПсковГУ) разработают конструкторскую документацию для импортозамещения модельного ряда синхронных серводвигателей компании SIEMENS. После сборки на основе этой документации и испытания опытных образцов планируется запуск серийного производства двигателей на базе Владимирского станкостроительного завода "Техника", сообщили во вторник в пресс-службе Минобрнауки России.

Серводвигатель - электрический двигатель, оснащенный датчиком, позволяющим контролировать точное положение его вала, а также частоту вращения и ускорение. Такие двигатели имеют широкий спектр применения - их устанавливают на высокоточных станках, роботах и транспортно-загрузочных устройствах. Они необходимы в разных областях: от пищевой промышленности до металлообработки. До недавнего времени основными поставщиками серводвигателей на российский рынок были зарубежные производители. Лидирующую позицию в отрасли занимала компания SIEMENS. Однако после введения санкций производитель больше не поставляет сервомоторы для нужд российской промышленности.

"В результате реализации проекта будет разработана конструкторская документация, позволяющая производить данные серводвигатели в России. На сегодня практически все двигатели (приводы) станков, в том числе отечественных, являются импортными, таким образом, наш проект внесет свой вклад в импортозамещение в станкостроении", - приводит пресс-служба слова ректоар ПсковГУ Натальи Ильиной.

Как сообщили в Передовой инженерной школе Союзного государства на базе ПсковГУ, ученые подготовят графические и текстовые документы, которые определят состав и устройство серводвигателей. Без этой работы невозможны их дальнейшая разработка, изготовление и эксплуатация.

Исполнением работ займутся инженеры научно-образовательного центра перспективных систем электроприводов с использованием современного оборудования и программного обеспечения. На их реализацию вуз получит более 75 млн рублей по программе стимулирования разработки конструкторской документации Агентства технологического развития.

ПсковГУ совместно с Белорусским национальным техническим университетом (БНТУ) стал одним из 30 победителей федерального проекта "Передовые инженерные школы" Минобрнауки России. На базе вуза работает Передовая инженерная школа Союзного государства, которая занимается разработкой технологий и созданием уникальных интеллектуальных мехатронных и роботизированных систем для цифрового производства в станкостроении.

Фото: rsr-online.ru