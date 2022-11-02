 
Контракты

Иран намерен в декабре заключить с "Газпромом" соглашения на $40 млрд

Иран намерен в декабре заключить с Газпромом соглашения на $40 млрд

2 ноября 2022, 16:15
Рубрика: Контракты
Метки: ГАЗПРОМ, ИРАН
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 
Источник: ТАСС

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
374
Авторы и источники / Правообладателям

Иран планирует в декабре 2022 года заключить с российской компанией "Газпром" ряд соглашений об инвестициях в нефтегазовый сектор исламской республики на сумму $40 млрд. Об этом сообщил в среду заместитель министра иностранных дел Ирана по экономическим вопросам Мехди Сафари, передало агентство ISNA.

По словам замминистра, инвестиции в размере $6,5 млрд, о которых говорилось в ранее подписанном меморандуме о взаимопонимании, обрели форму контракта.

"Надеемся, остальные меморандумы на $40 млрд будут конвертированы в контракты в следующем месяце, переговоры продолжаются", - добавил Сафари.

19 июля этого года Иранская национальная нефтяная компания (NIOC) и "Газпром" подписали в Тегеране меморандум о стратегическом сотрудничестве, предполагающий многомиллиардные инвестиции в иранский нефтегазовый сектор. Исполнительный директор NIOC Мохсен Ходжастемехр тогда заявил, что стороны договорились вести разработку газовых месторождений Северный Парс и площадки на месторождении в районе острова Киш, в которые российская сторона вложит $10 млрд. Кроме того, они согласовали разработку "Газпромом" шести нефтяных месторождений, а также другой крупный проект, в который российская сторона вложит $15 млрд. 

 

Источник: ТАСС

Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!

Подписаться на канал

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Контракты
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно