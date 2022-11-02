Сегодня во Владикавказе под руководством генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» Романа Левченко состоялось расширенное совещание по итогам деятельности филиала «Севкавказэнерго» за 9 месяцев 2022 года.

В работе площадки приняли участие и. о. директора «Севкавказэнерго» Александр Таболов, его заместители, начальники профильных департаментов «Россети Северный Кавказ» Ренат Кубатиев и Берс Бузуртанов, руководители структурных и районных подразделений регионального филиала.



Роман Левченко отметил устойчивую положительную динамику в энергосбытовой деятельности «Севкавказэнерго» на протяжении всего года. Глава энергокомпании особо подчеркнул эффективность мер по снижению задолженности самой проблемной категории потребителей энергоресурса - предприятий ЖКХ.



В приоритетном порядке рассмотрены показатели по одному из ключевых производственных направлений деятельности - снижению потерь электроэнергии в сетях компании. Здесь энергетикам удалось добиться положительных результатов по итогам трех кварталов года благодаря усилению совместных мер исполнительного аппарата компании и специалистов североосетинского филиала.



Только в сентябре этого года энергопотери в сетях «Севкавказэнерго» сокращены на 1,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составили порядка 15,8%. Этот показатель также на 0,8% ниже планового месячного задания. За 9 месяцев года уровень потерь составил порядка 18% (на 0,8% ниже, чем за 9 месяцев 2021 года).



Также руководитель крупнейшей электросетевой компании СКФО поставил новые задачи в рамках реализации комплексной программы снижения потерь и повышению эффективности в части внедрения интеллектуальной системы учета.



По поручению Романа Левченко в ближайшее время должны быть сформированы предложения по заключению энергосервисных контрактов с отечественными производителями на изготовление и поставку «умных» счетчиков.



Напомним, интеллектуальная система учёта электроэнергии прежде всего устанавливается энергокомпанией в районах, где фиксируется наибольший уровень потерь. Работа ведется для повышения удобства потребителей энергоресурса и усиления прозрачности во взаимодействии с энергокомпанией.