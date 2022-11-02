Американская компания Sunrun Inc., занимающаяся разработкой, продажей и установкой бытовых солнечных установок и аккумуляторных батарей, а также оказанием соответствующих сервисных услуг, объявила об успешном завершении первого сезона участия своей виртуальной электростанции (Virtual Power Plant, VPP), сформированной на базе бытовых солнечных электроустановок – первой в своем роде в США, – в оптовом рынке Новой Англии (регион на северо-востоке, куда входят штаты Мэн, Вермонт, Нью-Гэмпшир, Массачусетс, Коннектикут и Род-Айленд).

В период с июня по август текущего года VPP Sunrun выдала в сеть общего пользования более 1,8 ГВт*ч электроэнергии: избытки от тысяч бытовых солнечных установок Sunrun в период пикового потребления (с 13:00 до 17:00) для снижения нагрузки на региональную энергосистему. Использование электроэнергии VPP в часы максимума потребления мощности позволило уменьшить время использования дорогостоящих пиковых электростанций при одновременном снижении затрат на покупку электроэнергии по всему региону и обеспечении надежного источника электроэнергии. Таким образом, была подтверждена возможность для бытовых солнечных установок и аккумуляторных батарей, особенно объединенных и интегрированных в сеть общего пользования как VPP, участвовать в поддержании балансовой надежности.

Системный оператор штатов Новой Англии ISO New England (ISO-NE), со своей стороны, дал подробный анализ того, как бытовые солнечные установки помогли удовлетворить спрос на электроэнергию во время аномальной жары в июле текущего года. Кроме того, предполагается, что VPP обеспечит большую гибкость потребления, что крайне важно, когда Новая Англия переходит на зимний режим работы и при этом потребители продолжают электрифицировать транспорт и отопление.

Информационно-аналитический ресурс SEi