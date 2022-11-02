По данным филиала ПАО «Россети Юг» – «Калмэнерго» за 9 месяцев 2022 года в энергосистему Республики Калмыкия поступило 1,224 млрд кВт*ч электроэнергии. Из них 633 млн кВт*ч – от возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ): ветряных и солнечных электростанций.

С вводом в эксплуатацию в последние годы объектов на основе возобновляемых источников генерации (ВИЭ) Калмыкия стала единственным регионом страны, чья потребность в электроэнергии полностью покрывается за их счет. А регион из энергодефицитного превратился в энергоизбыточный. В настоящее время объем «зеленой» энергии, производимой в регионе, превышает потребление степной республики почти на 20 %. Так объем отпуска электроэнергии в распределительные сети калмыцкого филиала компании «Россети Юг» за этот же период составил 507 млн кВт*ч. Оставшаяся электроэнергия распределяется между соседними регионами – Ставропольским краем, Республикой Дагестан и другими, которые объединены с Калмыкией по энергосети.

На сегодняшний день в Калмыкии действуют три ветроэлектростанции (Салынская, Целинская и Юстинская ВЭС) суммарной мощностью 214,8 МВт и три солнечные электростанции (Аршанская, Малодербетовская и Яшкульская СЭС), общая мощность которых с 1 июля 2022 года превысила 194 МВт. Технологическое присоединение к единой энергосистеме всех объектов «зеленой» энергетики осуществила компания «Россети Юг».

Стоит отметить, Аршанская СЭС близ г. Элисты является крупнейшей солнечной электростанцией в России. Для её технологического присоединения «Россети Юг» построили новую высокоавтоматизированную подстанцию 110 кВ «Нарн», что в переводе с калмыцкого языка означает «солнце». Энергообъект оснащен двумя трансформаторами, коммуникационным оборудованием, релейной защитой на микропроцессорной базе, автоматизированной системой управления. Все элементы российского производства.

Программа развития ВИЭ обеспечивает надежность энергоснабжения без серьезного ущерба для экологии. Только благодаря объектам на территории Калмыкии обеспечивается снижение объёма выбросов СО2 более, чем на 400 тысяч тонн ежегодно.