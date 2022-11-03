Энергетики Нижнетагильских электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Свердловэнерго» завершили работы по масштабной реконструкции воздушной линии электропередачи 10 кВ «Синегорск-Серебрянка» и обновлению электросетевой инфраструктуры в отдаленных населенных пунктах городского округа Нижний Тагил.

Воздушная линия 10 кВ «Синегорск-Серебрянка» имеет протяженность более 55 км и обеспечивает электроэнергией около 2 тысяч жителей посёлков Серебрянка, Синегорск, Северка, села Верхняя Ослянка, деревень Нижняя Ослянка и Заречная.

Ввиду большого объёма строительно-монтажных работ проект был реализован поэтапно в течение нескольких лет в рамках инвестиционной программы «Россети Урал».

Перед реконструкцией линии электропередачи (ЛЭП) энергетики отремонтировали распределительные сети 0,4-10 кВ в населённых пунктах. Специалисты установили 177 железобетонных опор, оборудование для защиты и автоматизированного управления ЛЭП - секционирующие разъединители, реклоузеры, выполнили монтаж более 11 км самонесущего изолированного провода.

Одним из важных этапов работ стало восстановление полностью отсутствующего электроснабжения в д. Нижняя Ослянка. Ранее бесхозная линия электропередачи пришла в аварийное состояние и долгие годы не эксплуатировалась. Чтобы провести свет в дома жителей деревни, энергетики создали новую электросетевую инфраструктуру 0,4-10 кВ - установили 2 комплектные трансформаторные подстанции, 120 анкерно-угловых, железобетонных и деревянных опор, смонтировали самонесущий изолированный провод, оборудовали линии устройствами защиты от перенапряжений, линейными разъединителями и индикаторами повреждения линий.

В течение 2022 года были проведены завершающие мероприятия по реконструкции ВЛ 10 кВ «Синегорск-Серебрянка». Для обеспечения безопасности линия электропередачи была перенесена и проложена по новой трассе на удалении от автодороги. Энергетики построили кабельный участок ЛЭП протяженностью около 3 км, на воздушных участках общей протяженностью около 36 км установили 359 железобетонных опор, выполнили монтаж самонесущего изолированного провода, а также коммутационного оборудования для защиты линии от перегрузки и коротких замыканий.

Стоит отметить, что в ходе реализации проекта энергетики учитывали географические и погодно-климатические особенности местности. ЛЭП проложена в горно-лесистой, частично – болотистой местности, находится в зоне повышенного гололедообразования, поэтому специалисты использовали современные материалы и технологии, гарантирующие высокую надежность электроснабжения потребителей.

Общая стоимость реализации проекта по обновлению электросетевой инфраструктуры и реконструкции ВЛ 10 кВ «Синегорск-Серебрянка» составила более 110 млн. рублей.