Власти Вологодской области намерены привлечь более 13,1 млрд рублей из всех уровней бюджетов в строительство инфраструктуры растущего Зашекснинского района Череповца. Планируется, что к 2035 году здесь будет проживать почти 100 тыс. человек, сообщил в среду губернатор Олег Кувшинников.

Зашекснинский район стал перспективным с открытием в августе этого года нового Архангельского моста через реку Шексну.

"После ввода в эксплуатацию нового Архангельского моста у нас появилась уникальная возможность приступить к комплексной застройке Зашекснинского района. Фронт работ огромный - 1,5 тыс. га. Планируется, что к 2035 году здесь будут проживать почти 100 тыс. череповчан, важно обустраивать в районе социальную, коммунальную и дорожную инфраструктуру. <...> 13,1 млрд рублей потребуется из федерального, областного и муниципального бюджетов на реализацию проекта "Город будущего", - сообщил Кувшинников в своем Telegram-канале.

По информации пресс-службы главы региона, губернатор представил проект на торжественном приеме в преддверии 245-летия Череповца, которое отмечается 4 ноября. Запланирован комплекс работ, в первую очередь необходимо капитально отремонтировать Октябрьский мост, который эксплуатируется с 1979 года и уже находится в аварийном состоянии. На эти цели потребуется направить 1,8 млрд рублей. Продолжатся работы по расширению Шекснинского проспекта, а Октябрьский проспект соединится с Южным шоссе. Завершение этих работ, которые оцениваются в 3,6 млрд рублей, позволит приступить к комплексной застройке южной и восточной частей Зашекснинского района.

Застройка потребуется увеличения мощностей коммунальной и энергетической инфраструктуры, поэтому запланировано провести реконструкцию котельной "Южная" и построить новый котел мощностью 100 мегаватт, затраты - 1 млрд рублей. На новые магистральные сети потребуется около 120 млн рублей. В районе построят новое здание поликлиники, школу и детский сад, инвестиции в социальную инфраструктуру - 5,2 млрд рублей. Помимо этого, в Череповце намерены построить высокотехнологичный комплекс по переработке бытовых отходов, поскольку существующий полигон уже исчерпал свои возможности. Затраты на комплекс оцениваются в 1,4 млрд рублей.

Город Череповец был основан 4 ноября 1777 года. Сейчас в нем проживает около 309 тыс. человек. Это один из крупнейших промышленных центров Северо-Запада и страны, вклад в экономику РФ - 1% ВВП.

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