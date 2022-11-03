Два блока ЗАЭС перевели в режим "холодного останова"

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3 ноября 2022, 15:45
Рубрика: За рубежом
Метки: УКРАИНА, МАГАТЭ, ЗАЭС, ЗАПОРОЖСКАЯ АЭС
Отрасль: Атомная промышленность Электроэнергетика
Источник: ПРАЙМ
Два энергоблока Запорожской АЭС переводятся в режим "холодного останова" в связи с прекращением внешнего энергоснабжения переводятся, сообщили в МАГАТЭ.
"После отключения внешнего питания два реактора, которые находились в режиме горячего останова… переводятся в режим холодного останова. Четыре других реактора уже находились в режиме холодного останова", — сказано в тексте заявления агентства.
Специалисты МАГАТЭ в четверг отметили, что станция снова потеряла доступ к внешнему электроснабжению из-за обстрелов. В данный момент объект получает резервное питание от аварийных дизель-генераторов, добавили они.
ЗАЭС, крупнейшая по числу блоков установленной мощности станция в Европе, расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. С марта она находится под охраной российских военных для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Фото: © РИА Новости. Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
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