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Два блока ЗАЭС перевели в режим "холодного останова"

Два блока ЗАЭС перевели в режим холодного останова

3 ноября 2022, 15:45
Рубрика: За рубежом
Метки: УКРАИНА, МАГАТЭ, ЗАЭС, ЗАПОРОЖСКАЯ АЭС
Отрасль: Атомная промышленность Электроэнергетика 
Источник: ПРАЙМ

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Два энергоблока Запорожской АЭС переводятся в режим "холодного останова" в связи с прекращением внешнего энергоснабжения переводятся, сообщили в МАГАТЭ.

"После отключения внешнего питания два реактора, которые находились в режиме горячего останова… переводятся в режим холодного останова. Четыре других реактора уже находились в режиме холодного останова", — сказано в тексте заявления агентства.

Специалисты МАГАТЭ в четверг отметили, что станция снова потеряла доступ к внешнему электроснабжению из-за обстрелов. В данный момент объект получает резервное питание от аварийных дизель-генераторов, добавили они.

ЗАЭС, крупнейшая по числу блоков установленной мощности станция в Европе, расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. С марта она находится под охраной российских военных для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

Фото: © РИА Новости. Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Источник: ПРАЙМ

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