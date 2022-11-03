Филиал ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада завершил установку промежуточных опор на линии электропередачи 220 кВ «Верхне-Свирская ГЭС – Древлянка», что повысило надежность электроснабжения жителей города Петрозаводска с населением более 280 тыс. человек.

Четыре железобетонные опоры, выработавшие свой ресурс за время эксплуатации, энергетики заменили на современные многогранные стальные конструкции российского производства (Тульский электромеханический завод). Новые опоры характеризуются высокой механической прочностью, повышенной устойчивостью к ветровым и гололедным нагрузкам. Элементы конструкций защищены от коррозии методом горячего цинкования.

Кроме того, преимуществом стальных многогранных опор является их повышенный срок эксплуатации по сравнению с устаревшими аналогами (более 50 лет) и адаптивность – удобство транспортировки к месту монтажа, сокращенное время установки, вандалостойкость и эстетичность.

Общая протяженность линии электропередачи 220 кВ «Верхне-Свирская ГЭС – Древлянка» составляет 105 км. Линия является важнейшим связующим звеном энергосистемы Карелии и Ленинградской области.