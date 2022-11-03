С начала 2022 года на территории городского округа Феодосия количество выполненных заявок на присоединение к электрическим сетям возросло на 80% по сравнению с прошлым годом.

Во исполнение своих договорных обязательств перед заявителями ГУП РК «Крымэнерго» проводит комплекс работ по увеличению мощности электрооборудования и вводит в строй новые энергообъекты на территории полуострова. Так, за десять месяцев 2022 года в Феодосии энергетики произвели монтаж 11 современных трансформаторных подстанций классом напряжения

10/0,4 кВ, установили около 170 опор, построили более 10 км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-10 кВ.

В настоящее время в поселке Орджоникидзе сотрудники энергопредприятия осуществляют технические мероприятия для обеспечения электроснабжением жителей СОТ «Родничок» и водовода: смонтирована трансформаторная подстанция (ТП), устанавливаются 24 железобетонные опоры и прокладываются воздушные линии электропередачи (ВЛ) 0,4 кВ с использованием высокотехнологичного

и безопасного самонесущего изолированного провода.

В сентябре работники ГУП РК «Крымэнерго» завершили строительство сетевой инфраструктуры для подключения к электрическим сетям жилого массива «Гагаринский» в с. Береговом. Было проложено 2,3 км ВЛ 0,4 кВ, установлено

90 опор и выполнен монтаж ТП.

С начала года сотрудники энергопредприятия электрифицировали и ряд социально значимых объектов, среди которых детский сад в Коктебеле, коммунальные объекты в Орджоникидзе и Феодосии.