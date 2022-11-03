Об этом генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв сообщил в ходе информационной встречи с трудовыми коллективами атомной отрасли - Дня информирования.

Отраслевой День информирования Алексей Лихачев впервые в истории провёл на Белоярской АЭС, трансляция из производственного здания с площадки четвёртого энергоблока велась на 130 предприятий атомной отрасли в 45 городах. Он отметил, что Белоярская АЭС - не только первенец большой атомной энергетики СССР, она имеет мировую известность благодаря эксплуатации быстрых реакторов и является одним из флагманов перехода к замкнутому ядерному топливному циклу.

В докладе об итогах работы атомной отрасли и задачах на перспективу генеральный директор Росатома отметил достижения в ключевых направлениях производственной деятельности: ядерно-оружейном комплексе, Северном морском пути и атомном ледоколостроении, экологических проектах, цифровизации, композитных материалах, ядерной медицине, развитии науки, импортозамещении. Он особо выделил проект в сфере импортозамещения, направленный на обеспечение безопасности критической информационной инфраструктуры страны. Он будет реализован на базе отечественных решений.

В социальной деятельности Алексей Лихачёв обратил внимание на программу «Атомные люди и атомные города»: госкорпорация продолжит оказывать поддержку развитию атомградов, улучшению качества жизни в них.

Генеральный директор Госкорпорации поздравил всех сотрудников с 15-летием Росатома и подчеркнул преемственность достижений советского атомного проекта: «В великих делах наших предшественников мы черпаем силы и вдохновение».

На торжественной церемонии Алексей Лихачёв вручил государственные и отраслевые награды сотрудникам атомных предприятий. В числе награждённых были и представители Белоярской АЭС. Знаками отличия Госкорпорации «Росатом» «За заслуги перед атомной отраслью» 2-й степени награждён первый заместитель главного инженера по эксплуатации Илья Филин, 3-й степени - инженер-химик химического цеха Инга Вальц. Знаком отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности» был отмечен слесарь по ремонту реакторно-турбинного оборудования ЦЦР Сергей Ланских.