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3 ноября 2022, 10:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: ИГОРЬ МАКОВСКИЙ, РОССЕТИ ЦЕНТР, РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Россети Центр
2 ноября завершился пятый заключительный модуль корпоративной образовательной программы ПАО «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».
Восемь команд проходили тренинги, работали в группах и разрабатывали проекты по стратегическому развитию компаний. В результате экспертному совету, возглавляемому руководителем энергокомпаний Игорем Маковским, были представлены выпускные квалификационные работы в сфере клиентских сервисов и услуг, повышения внутрикорпоративной эффективности и создания новых продуктовых решений.
Модератором «Стратегического диалога 2022» выступил российский бизнес-тренер, профессор Московской школы управления СКОЛКОВО Андрей Шишаков.
Специального приза генерального директора Обществ Игоря Маковского удостоились сразу два проекта «Управление эффективностью деятельности мастерских участков» и «Клиент 360». Лучшей разработкой по итогу голосования участников признана инициатива «Микрогрид как сервис».
Ярким моментом мероприятия стало выступление путешественника и писателя Федора Конюхова, рассказавшего собравшимися, как ему удалось «спрессовать время», чтобы покорить столько вершин, и чем ему помогли в этом «амбиции и патриотизм».
Генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский поздравил всех участников с завершением Программы и обозначил вектор дальнейшей работы команды изменений:
«Сегодня мы должны напрячь все силы, сформировать единый поток «энергии русского духа», чтобы в эпоху беспрецедентного санкционного давления и ограничений совершить скачок, создать принципиально новые суверенные технологические отрасли, сформировать опережающее развитие экономики компании, отрасли и страны».
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