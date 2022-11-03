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3 ноября 2022, 16:12
Рубрика: Компании
Метки: ИЗОЛЯТОР-АКС, АРМАТУРА, ЭНЕРГЕТИКА
Отрасль: Кабельная промышленность Электротехника
Источник: Завод "Изолятор"
В конце сентября — начале октября этого года состоялась первая установка изделий завода высоковольтной кабельной арматуры «Изолятор-АКС» на энергетических объектах.
Смонтированные концевые муфты наружного исполнения с композитным изолятором ИКМ-126 представляют собой герметичную арматуру, предназначенную для воздушного соединения кабельных линий с элементами системы электроснабжения и устанавливаются на кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена.
Три муфты смонтированы в Беларуси на кабельной линии подстанции 110 кВ «Острощицкий Городок» из состава филиала Минского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Минскэнерго» — «Минских электрических сетей», которые обслуживают все линии электропередачи напряжением 35–330 кВ в Минске.
Шесть муфт установлено на кабельной линии Зеленчукской гидроэлектростанции — гидроаккумулирующей электростанции, являющейся крупнейшей гидроэлектростанцией Карачаево-Черкесии и одной из крупнейших на Северном Кавказе.
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