В конце сентября — начале октября этого года состоялась первая установка изделий завода высоковольтной кабельной арматуры «Изолятор-АКС» на энергетических объектах.

Смонтированные концевые муфты наружного исполнения с композитным изолятором ИКМ-126 представляют собой герметичную арматуру, предназначенную для воздушного соединения кабельных линий с элементами системы электроснабжения и устанавливаются на кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Три муфты смонтированы в Беларуси на кабельной линии подстанции 110 кВ «Острощицкий Городок» из состава филиала Минского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Минскэнерго» — «Минских электрических сетей», которые обслуживают все линии электропередачи напряжением 35–330 кВ в Минске.

Шесть муфт установлено на кабельной линии Зеленчукской гидроэлектростанции — гидроаккумулирующей электростанции, являющейся крупнейшей гидроэлектростанцией Карачаево-Черкесии и одной из крупнейших на Северном Кавказе.

Компания "Изолятор-АКС" подготовила подробную статью с описанием процесса монтажа и фотографиями. Читайте статью на RusCable.Ru - Впервые кабельная арматура "Изолятор-АКС" успешно установлена на энергетических объектах

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