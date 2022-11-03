Обратная связь с клиентами по инициативе немецкой компании igus GmbH в отношении переработки пластика, запущенной в 2019 году, оказалась настолько позитивной, что компания теперь расширяет этот проект. В рамках проекта по переработке отходов “Chainge” компания igus в настоящее время запускает уникальную онлайн-платформу, которая даст возможность клиентам перерабатывать старые пластмассовые компоненты и одновременно закупать переработанный материал. В будущем новая и уникальная онлайн-платформа позволит перерабатывать не только энергетические цепи, но также и другие технические пластмассовые отходы. Потребители могут приобретать переработанный материал (измельчённый материал и регранулят) на сайте, что позволяет использовать один единственный источник.

По окончании срока службы энергетические цепи или гибкие кабель-каналы (e-chains) часто оказываются среди промышленных отходов и сжигаются. Их выбросы затем загрязняют окружающую среду, и ценные ресурсы теряются навсегда. Именно экономические проблемы учитывала компания igus во время реализации своей программы переработки отходов “Chainge” начиная с 2019 года. Потребители отправляют изношенные энергетические цепи, независимо от их производителя, в Кёльн, где компания igus подвергает их повторному гранулированию для последующего повторного использования. Клиенты получают ваучер в обмен на свои старые энергоцепи.

По словам г-на Михаэля Бласса (Michael Blass), генерального директора подразделения e-chain systems в компании igus, то, что начиналось как небольшая идея, быстро набрало обороты. Со времени запуска платформы “Chainge” было собрано и переработано более 60 тонн высококачественного пластика, причём половина из этого приходится только на 2022 год. Такая позитивная обратная связь мотивировала компанию igus на дальнейшие идеи в отношении переработки отходов. Для ускорения перехода к экономике замкнутого цикла в программу переработки начали включать энергетические цепи и другие компоненты, изготовленные из технических пластмасс.

Благодаря онлайн-платформе “Chainge” глобальная переработка отходов становится ещё проще. Компания igus запустила новую онлайн-платформу в октябре 2022 года. Владельцы старых пластмассовых деталей, таких как прутковые заготовки и детали зубчатых передач, могут подать заявку на переработку, оформлять возвраты и управлять кредитами для приобретения новых продуктов компании igus. В рамках расширения платформы “Chainge” компания включит в программу дополнительные локации и далее расширит свою сеть по переработке отходов. Переработка больше не будет ограничиваться штаб-квартирой компании в Кёльне, а будет осуществляться по всему миру. Эти дополнительные мощности позволят внести ещё больший вклад в экономику замкнутого цикла, как отметил г-н Бласс.

Платформа также будет продавать регранулят, который до сих пор использовался только для собственного литьевого прессования. Таким образом, клиенты по всему миру смогут теперь легко приобретать переработанный материал, из которого можно будет создавать новые, высококачественные пластмассовые компоненты.

Клиенты смогут получать всё из одного источника. С начала запуска программы “Chainge” компания igus непрерывно расширяет свой ассортимент продукции и услуг в целях дальнейшего продвижения безотходной экономики с многооборотным использованием продукции. С начала текущего года компания принимает старые материалы и энергоцепи с истекшим сроком службы в рамках заказов на сборку. Недавно компания igus также была удостоена бизнес-премии Рейналанда (Rhineland Business Prize) за использование принципов экологически безопасного и устойчивого развития в своей программе переработки отходов. Но компания идёт на шаг дальше. С помощью платформы “Chainge” в этом году была создана первая в мире энергоцепь, произведенная полностью из переработанного материала.

Г-н Бласс подчеркнул, что особенность заключается в возможности получения всего из одного источника. Компания igus является производителем и поставщиком пластмасс, провайдером услуг по сборке, утилизирующей компанией, а также производителем и поставщиком переработанного материала, используемого для создания новых продуктов. Компания предлагает уникальную по форме программу, которая даёт возможность работать с клиентами по преобразованию пластика в экологически безопасный и устойчивый ресурс.

Чтобы получить доступ к онлайн-платформе, посетите chainge . igus . de .