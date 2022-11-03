Свыше 9 млрд рублей направят в 2022 и 2023 годах на создание 30 инфраструктурных объектов для крупных инвестиционных проектов на Ставрополье. Об этом в среду сообщил министр экономического развития края Денис Полюбин.

"В рамках данного механизма (он позволяет регионам привлекать инвестиции за счет списания долгов по бюджетным кредитам - прим. ТАСС) запланировано создание 30 объектов инфраструктуры для 12 инвестиционных проектов. Всего на 2022 и 2023 годы для создания инфраструктурных объектов для них предусмотрено более 9 млрд рублей", - написал Полюбин в Telegram-канале.

По его словам, создание инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов - одна из самых ощутимых форм поддержки бизнеса на Ставрополье.

"Кроме того, это важнейшие мероприятия для формирования инвестиционной привлекательности региона. Разумеется, предприниматели идут со своими проектами туда, где созданы все условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", - добавил министр.

Он пояснил, что речь идет о создании или реконструкции объектов транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, необходимых для запуска новых инвестиционных проектов. Для всех инвестиционных проектов существуют свои требования по инфраструктуре. Это и сети электроснабжения, водоснабжение и канализация, газоснабжение и подъездные пути.