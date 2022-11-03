Валдайский завод "Юпитер" разработал дрон с тепловизором, который может использоваться в целях гражданской обороны, поиска людей и обнаружения очагов пожара. В сборке аппарата используются российские комплектующие, сообщил в среду губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своем Telegram-канале.

"Валдайский завод "Юпитер" разработал дрон с тепловизором. В сборке аппарата используются российские комплектующие. Дроны могут использоваться как в целях гражданской обороны, так и для помощи сотрудникам МЧС в поиске пропавших людей, обнаружении очагов пожара. Благодаря тепловизионной камере полеты могут совершаться в ночное время и на высоте в 3 км. На заводе создают различные модификации аппарата под разные задачи", - говорится в сообщении.

По словам Никитина, стоимость аппарата - в три раза меньше, чем у производителей других стран.

"Это позитивный пример того, что наши технологии выходят на новый уровень. Подобных дронов в России практически не выпускают, поэтому надеюсь, что в будущем мы будем передавать наш опыт и другим регионам", - пояснил он.

Первые квадрокоптеры уже отправлены через фонд "Сохрани жизнь" в подразделения российской армии, говорится в сообщении.