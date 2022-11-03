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3 ноября 2022, 10:36
Рубрика: Инвестиции
Метки: ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ИНВЕСТИЦИИ, ОЭЗ КУЗБАСС
Отрасль: Строительство
Источник: government.ru
Правительство продолжает работу по формированию промышленных кластеров, где инвесторы могут реализовывать важные для развития экономики проекты на льготных условиях. Постановление о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кузбасс» подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Новая особая экономическая зона промышленно-производственного типа появится на территории города Кемерово и Топкинского муниципального округа. Здесь будет налажено производство минеральных удобрений – аммиака, гранулированного карбамида, жидкой углекислоты. Кроме того, на территории «Кузбасса» начнут работать предприятия по производству извести, медицинской мебели и продуктов питания. Ещё одно направление деятельности – переработка зёрен амаранта, которые богаты полезными веществами и могут быть использованы для профилактики онкологических заболеваний.
На сегодняшний день о своём намерении работать в ОЭЗ заявили пять предприятий. Резиденты проинвестируют в свои проекты около 92,8 млрд рублей и создадут 1235 рабочих мест.
Особые экономические зоны создаются для развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и портовой инфраструктуры. Размещение в ОЭЗ даёт бизнесу ряд преимуществ. Так, резиденты могут пользоваться налоговыми льготами и таможенными преференциями, а также рассчитывать на снижение арендных платежей.
Фото: pexels.com
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