Творческий проект ProСпецкабель, представляющий собой серию научно-популярных передач про кабели специального назначения, продолжается. Девятый выпуск программы создан при участии экспертов кабельного завода «Спецкабель» и посвящен кабелям для систем безопасности, охраны и видеонаблюдения.

Героями программы стали сотрудники предприятия «Спецкабель»: руководитель отдела огнестойких кабельных линий Сергей Тезяев, ведущий специалист отдела по работе с проектными институтами Александр Шенцев и технолог производства Роман Янин.

Спикеры ответили на ряд вопросов:

Какие кабели используются в системах охранной сигнализации;

От чего зависит выбор кабеля для видеонаблюдения;

Что важно в кабелях для систем противопожарной защиты;

Что может негативно сказываться на работе кабеля, а также многое другое.

Съемочная группа побывала на производстве «Спецкабеля» и показала процесс нанесения защитного экрана на специальный кабель. Это необходимо для устранения электромагнитных помех, которые приводят к искажению сигнала, передаваемого с помощью кабеля. Работу кабеля могут нарушить и природные стихии. От огня кабель защитят изоляция из кремнийорганической резины и среднегорючие полимерные оболочки, а от воды – водоблокирующие нити. Также в рамках выпуска герои рассказали, что в основу современного обмоточного оборудования, которое сегодня используется на кабельном производстве, был когда-то положен принцип прядильных станков.

«Спецкабель» ведет работу над серией передач ProСпецкабель с апреля этого года. В видеосюжетах рассказывается о кабелях специального назначения интересно и доступно – как для профессионалов, так и широкой аудитории.

Предлагаем посмотреть этот и другие серии проекта ProСпецкабель завода «Спецкабель». Предыдущий выпуск программы посвящен сборке на основе специальных оптоволоконных кабелей.