Производство проводов и кабельной продукции расширят в Мытищах

АО "Особое конструкторское бюро кабельной промышленности" увеличит производственные мощности в Мытищах при поддержке корпорации развития Московской области (КРМО), инвестор вложит более 500 млн рублей в расширение, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области в среду.

"Объем инвестиций в увеличение мощностей АО "ОКБ КП" составит более 500 млн рублей. Сейчас на предприятии работает порядка 800 человек, расширение производства позволит создать около 100 дополнительных рабочих мест. Причем речь идет о высококвалифицированных специалистах", - цитирует зампреда подмосковного правительства - главу ведомства Екатерину Зиновьеву пресс-служба.

По ее словам, систему работы здесь выстраивают на основе инструментов бережливого производства, чтобы устранить все возможные виды потерь.

"Открытие нового цеха позволит увеличить объем производства в 3-4 раза. Специфика производства подразумевает 80% ручного труда. АО "ОКБ КП" охотно трудоустраивает молодых специалистов - выпускников ведущих технических университетов страны, среди которых выпускники Томского политехнического университета, МЭИ, МГТУ им. Баумана, МИСИС, а также выпускники колледжей Мытищ и Королева", - добавил гендиректор КРМО Владимир Слипенькин, чьи слова приводит пресс-служба.

АО "ОКБ КП" - ведущее в России производство кабельно-проводниковых изделий. Здесь разработано более 1 тыс. марок уникальных проводов и кабелей, более 5 тыс. маркоразмеров поставлено на серийное производство, разработано 200 отраслевых и государственных стандартов, зарегистрировано 300 авторских свидетельств и патентов.

Фото: investmo.ru