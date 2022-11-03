Такие объекты наряду с аэропортами являются наиболее сложными с точки зрения обеспечения безопасности. Необходимо не только обеспечить защиту внутренней и внешней территории, но также реализовать контроль производственного процесса, осуществить мониторинг движения груза и транспорта в условиях высокого трафика, проконтролировать перемещения сотрудников и состояние водителей, предупредить о рисках возникновения чрезвычайных ситуаций — пожара, утечки жидкости, разлива ГСМ, выключения освещения.

Комплекс, способный решать все перечисленные задачи, разработали инженеры портфельной компании «РОСНАНО» — «ЭЛВИС-НеоТек». Централизованная система безопасности с применением нейросетевых алгоритмов поддерживает функционирование объекта в штатном режиме, снижает нагрузку на операторов, минимизирует риски влияния человеческого фактора. В случае непредвиденной ситуации комплекс предоставляет архив данных с комментарием оператора, указанием времени события, класса цели и названия источника информации. В дальнейшем накопленные данные могут быть использованы для анализа технологических процессов и повышения их эффективности.

В основе комплекса — специальное ПО с видеоаналитикой для автоматического обнаружения и классификации целей и ситуаций, автоматическая система для круглосуточной всепогодной охраны территорий объектов и подступов к ним методом непрерывного тепловизионного и видеопатрулирования, радиолокационная станция для автоматического обнаружения, сопровождения и классификации человека, транспортных и плавсредств, воздушных целей.

«ЭЛВИС-НеоТек» (портфельная компания РОСНАНО) — ведущий российский разработчик интеллектуальных систем обеспечения безопасности с применением технологий распознавания образов и компьютерного зрения, а также микропроцессоров для систем машинного зрения по тенологическим процессам 40 и 28 нанометров.

Опыт и компетенции компании подтверждаются многочисленными успешными внедрениями на объектах энергетики, промышленных предприятиях, объектах транспортной инфраструктуры в России (международный аэропорт «Шереметьево», объекты группы «РусГидро», ОАО «Газпром» и др.) и за рубежом (Израиль, США, Англия и др.).

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