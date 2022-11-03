В октябре текущего года Ростовская АЭС выработала свыше 3,093 млрд кВтч электроэнергии, что на 843 млн кВтч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой рост показателя текущего года связан, в том числе, и с тем, что в октябре 2021 года энергоблок №1 находился в планово-предупредительном ремонте.

Генерация электроэнергии атомной станцией только за один месяц позволила сохранить более 242 млн куб. м. природного газа или почти 1,5 тыс. тонн угля, необходимых для производства такого же количества электроэнергии, что предотвратило попадание в атмосферу свыше 1,45 млн тонн углекислого газа, образующегося при сгорании органического топлива.

С начала текущего года Ростовская АЭС выработала уже более 29,614 млрд кВт.ч электроэнергии, что на 2,310 млрд больше планового задания. Дополнительного количества энергии хватит для обеспечения нужд всех потребителей Ростовской области в течение полутора месяцев.

Федеральной антимонопольной службой России на 2022 год для РоАЭС утверждён план в объёме 32,62 млрд кВтч.

Сегодня Ростовская АЭС является гарантом энергетической независимости и стабильности работы энергосистемы Юга России, в состав которой входят энергосистемы субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Каждая третья лампочка в регионе питается энергией, вырабатываемой Ростовской АЭС.

В настоящее время энергоблоки №1, №2, №3, №4 атомной станции работают в штатном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет.

Радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.