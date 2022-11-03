3 ноября Системный оператор Единой энергетической системы, «ФСК – Россети» и РЖД успешно провели натурные испытания по переносу точки деления электрической сети 220 кВ Транссибирской железнодорожной магистрали. Испытания подтвердили возможность переноса точки раздела без прекращения электроснабжения потребителей благодаря кратковременному включению на параллельную синхронную работу объединенных энергосистем (ОЭС) Востока и Сибири.

Участниками испытаний стали филиалы Системного оператора объединенные диспетчерские управления энергосистемы Востока и энергосистемы Сибири, региональные диспетчерские управления энергосистемы Забайкальского края и энергосистемы Амурской области, филиалы ПАО «Россети» Амурское и Забайкальское предприятия магистральных электрических сетей, структурное подразделение филиала ОАО «РЖД» «Трансэнерго» Забайкальская дирекция по электроснабжению.

Натурным экспериментам предшествовали подготовительные мероприятия, включавшие замену коммутационного оборудования на подстанции (ПС) 220 кВ Ерофей Павлович/тяговая, настройку устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, а также противоаварийные тренировки оперативного и диспетчерского персонала.

ОЭС Востока образует вторую синхронную зону ЕЭС России и функционирует изолированно от энергообъединений, входящих в состав первой синхронной зоны Единой энергосистемы страны. Пропускная способность сети 220 кВ, соединяющей ОЭС Востока и ОЭС Сибири, без технического дооснащения недостаточна для обеспечения длительной устойчивой параллельной синхронной работы, поэтому транзит 220 кВ между синхронными зонами постоянно разомкнут в точке раздела на участке транзита Сковородино – Зилово. Таким образом, восточная и западная части сетевого транзита, питающего Транссибирскую магистраль, относятся к двум разным изолированным друг от друга объединенным энергосистемам.

Для обеспечения нормальной работы электросетевой инфраструктуры Транссиба, проведения ремонтов энергообъектов, а также для перераспределения нагрузки при возникновении дефицита мощности в ОЭС Востока или ОЭС Сибири периодически осуществляется перенос точки раздела. В настоящее время он выполняется только с временным обесточением потребителей, запитанных от задействованных в процессе переноса подстанций, и кратковременным прекращением движения поездов на электрической тяге при аварийном переносе точки деления сети.

В ходе проведенных 3 ноября испытаний перенос точки был выполнен без прекращения электроснабжения благодаря организации на время переноса параллельной синхронной работы ОЭС Востока и ОЭС Сибири. Такие возможности появились после реализации разработанного совместного плана мероприятий, включающего оснащение подстанций 220 кВ транзита Сковородино – Зилово средствами синхронизации и устройствами автоматики ликвидации асинхронного режима.

В ходе испытаний проведены два опыта в режиме параллельной синхронной работы ОЭС Востока и ОЭС Сибири. Синхронизация объединенных энергосистем была организована соответственно на подстанциях (ПС) 220 кВ Могоча (ОЭС Сибири) и Ерофей Павлович/тяговая (ОЭС Востока), а деление сети в ходе экспериментов производилось соответственно на ПС 220 кВ Ерофей Павлович/тяговая и Могоча. Управление электроэнергетическим режимом при параллельной работе ОЭС Востока с ОЭС Сибири осуществлялось диспетчерским персоналом ОДУ Востока путем регулирования перетока активной мощности в контролируемых сечениях «Сковородино – Ерофей Павлович/тяговая» и «Холбон» с помощью Центральной системы автоматического регулирования частоты и перетоков мощности (ЦС АРЧМ) ОЭС Востока, к которой подключены Зейская ГЭС и Бурейская ГЭС.

В рамках испытаний экспериментально определены параметры настройки ЦС АРЧМ ОЭС Востока, необходимые для поддержания нормативного уровня частоты в ОЭС Востока в условиях ее параллельной работы с ОЭС Сибири. Также опробован порядок взаимодействия Системного оператора и РЖД при управлении режимом работы электрических связей 220 кВ на участке электроснабжения Транссибирской железнодорожной магистрали, позволяющий кратковременно включать на параллельную работу объединенные энергосистемы Востока и Сибири при изменении схемы электроснабжения Транссиба.

После анализа итогов испытаний и оптимизации порядка взаимодействия оперативного и диспетчерского персонала новый порядок будет применяться при переносе точки раздела без перерывов подачи электроэнергии потребителям и прекращения движения поездов.

Обеспечение устойчивого энергоснабжения потребителей, запитанных от тягового электросетевого транзита, и исключение простоя поездов являются лишь небольшой частью преимуществ, возникающих при организации параллельной синхронной работы энергообъединений. Следующим шагом, повышающим надежность электроснабжения потребителей как основы активного экономического развития регионов Сибири и Дальнего Востока, может стать соединение ОЭС Востока и ОЭС Сибири на постоянную синхронную работу. При текущем и планируемом на ближайшие годы уровне электропотребления, по мере роста нагрузок, связанного с развитием регионов и повышением интенсивности движения поездов, эта задача может быть решена за счет строительства линий электропередачи 220 кВ вдоль БАМа и Трансиба.