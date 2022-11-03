Финансирование программы газификации Астраханской области до 2025 года превысит 20 млрд рублей, при этом большую часть запланированных работ власти региона намерены завершить уже в будущем году. Об этом сообщил журналистам в рамках церемонии подключения домовладений по программе социальной догазификации в селе Осыпной Бугор Приволжского района Астраханской области губернатор региона Игорь Бабушкин.

"Нам дан кредит доверия - выделено более 20 млрд рублей, компания "Газпром" направила на реализацию программы газификации Астраханской области. <…> Программа рассчитана до 2025 года, мы идем очень хорошими темпами и рассчитываем, что в 2023 году максимальный объем нам удастся исполнить. И, уверен, что те темпы, которыми мы сегодня работаем, позволят нам к 2025 году завершить программу газификации Астраханской области", - сказал Бабушкин, уточнив, что к 2025 году в регионе будет газифицировано 95% территории области.

Как отметил в рамках церемонии подключения домовладений по программе социальной догазификации генеральный директор компаний "Газпром межрегионгаз" и ООО "Газпром газификация" Сергей Густов, утвержденная программа газификации с финансированием в 20 млрд рублей позволит построить более 600 км межпоселковых и 650 км внутрипоселковых сетей, в 56 населенных пунктов впервые придет газ. Приоритетным направлением Программы развития газоснабжения и газификации на период 2021-2025 годов остается газификация северных районов Астраханской области.

За время сотрудничества Астраханской области с организациями Группы "Газпром" в регионе построено более 2,5 тыс. километров газопроводов, газифицировано 115 населенных пунктов, уточнили в пресс-службе губернатора региона.