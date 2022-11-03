В Иркутске построят жилой комплекс за 7,1 миллиарда

«Банк ДОМ.РФ» профинансирует на 7,1 млрд рублей на строительство жилого комплекса «Авиатор» в Иркутске. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что кредитная линия открыта компании «АЗГИ» (входит в ГК «Новый город»).

Жилой комплекс возведут на пересечении улиц Пискунова, Ширямова и Советская. В рамках первой очереди построят девятиэтажный дом (14 блок-секций) общей площадью 60 тыс. кв. метров на 844 квартиры. Сдать объект планируется в IV квартале 2023 года.

Вторая очередь включает 10 блок-секций высотой 9-16 этажей общей площадью 76 тыс. кв. метров на 969 квартир. Ввести новостройки планируется в IV квартале 2024 года.

Как рассказал управляющий директор Сибирского регионального центра «Банка ДОМ.РФ» Алексей Кузнецов, в Иркутской области сейчас строится более 800 тыс. кв. метров жилья, из них 15% на средства банка.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время в Иркутской области возводится 844 тыс. кв. метров жилья, из них более 90% – с использованием счетов эскроу.

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