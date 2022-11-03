В Росавтодоре подвели предварительные итоги работы в 2022 году

Сегодня в Федеральном дорожном агентстве в режиме видео-конференц-связи состоялось совещание с представителями центрального аппарата Росавтодора, подведомственных учреждений (ФКУ) и региональных проектных команд. Ключевыми темами встречи стали подведение предварительных итогов по кассовому исполнению бюджета и выполнению плана работ на 2022 год.

Открывая совещание, руководитель Росавтодора Роман Новиков отметил, что благодаря выделению дополнительных средств за 10 месяцев бюджет Росавтодора увеличился до 963,2 млрд рублей. Также он призвал участников мероприятия оперативно реагировать на изменения в бюджете, своевременно доводить средства до подрядных организаций, проявлять точность и гибкость при планировании работ.

Глава Федерального дорожного агентства рассказал об основных направлениях работы, финансирование которых увеличилось в этом году: «На сегодняшний день на реализацию национального проекта "Безопасные качественные дороги" на 2022 год выделено 332 млрд рублей. Это на 30 % больше, чем за тот же период 2021 года. На 23 % увеличен объем финансирования федерального проекта "Развитие федеральной магистральной сети", на 39 % – федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», в 1,8 раза больше ассигнований выделено на федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства". В то же время объем средств, предусмотренный на работы по капитальному ремонту, ремонту и содержанию федеральных трасс, составил 413,8 млрд рублей, что на 20 % больше показателей прошлого года».

По итогам 10 месяцев кассовое исполнение составило 91 %. Начальник Финансово-экономического управления Росавтодора Ирина Цвигун обратила внимание присутствующих на необходимости реализации бюджетных средств до 1 декабря текущего года.

На сегодняшний день Государственной Думой в первом чтении одобрен проект закона о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Уже подготовлен ряд документов, определяющих направления деятельности Росавтодора на среднесрочную перспективу, включая пятилетний план строительства и реконструкции автомобильных трасс, мероприятия по развитию дорог в составе опорной сети. С учетом этих документов в оставшийся период 2022 года ведомство будет готовиться к реализации программ дорожных работ на следующий год.

В ближайшее время продолжится работа по согласованию и подписанию меморандумов о реализации региональных пятилетних программ. В настоящее время церемонии подписания состоялись с представителями двух регионов ‒ Ростовской области и Камчатского края. По словам начальника Управления регионального развития и реализации национального проекта Росавтодора Радика Фаразутдинова, 15 субъектов уже готовы подписать меморандумы, проекты документов остальных регионов находятся на стадии согласования.

Как сообщил начальник Управления строительства автомобильных дорог Федерального дорожного агентства Кайрат Турсунбеков, программой дорожных работ в 2022 году запланирован ввод 21 объекта строительства и реконструкции общей протяженностью 229,3 км. Сейчас открыто рабочее движение на 8 объектах длиной 80,4 км, а также введены в эксплуатацию три отрезка протяженностью 33 км.

После капитального ремонта планируется ввести 1 300 км, из них 320 км ‒ с увеличением количества полос движения. На 4 875 км дорожники проводят работы по ремонту и содержанию, причем на 76 % участков они уже завершены. Помимо этого, начальник Управления эксплуатации автомобильных дорог Росавтодора Виталий Голиков отметил положительную тенденцию снижения показателей аварийности. Так, число ДТП снизилось на 6,5 %, пострадавших ‒ на 5,8 %, погибших ‒ на 9,9 %. Данные показатели соответствуют прогнозным значениям по уменьшению аварийности на текущий год.