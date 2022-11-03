В Воронежской области наладят производство металлоконструкций

Производство металлоконструкций мощностью 1 тыс. тонн в месяц наладят на территории индустриального парка "Масловский" в Воронежской области. Инвестиции в проект составят 800 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Александр Гусев встретился с руководством компании "Эльдорф" - коммерческим директором Дмитрием Алехно. Они обсудили новый инвестпроект по металлообработке и производству технологического оборудования на территории индустриального парка "Масловский". объем инвестиций в проект - 800 млн рублей", - говорится в сообщении.

Компания, производящая металлоконструкции общепромышленного назначения, системы водоподготовки, электрощитовое оборудование планирует приступить к реализации нового проекта в Воронежской области весной 2023 года. Осенью 2025 года планируется приступить к выпуску металлоконструкций, мощность производства составит 1 тыс. тонн в месяц. Вторая очередь проекта рассчитана с апреля 2026 по октябрь 2028 года.