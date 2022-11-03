Химическая промышленность – системообразующая отрасль

На международной выставке химической промышленности и науки «Химия – 2022» состоялся круглый стол «Механизмы формирования и реализации промышленной политики в химическом комплексе», где участники обсудили вопросы развития отрасли, создания новых компонентов и увеличения доли производства отечественной продукции.

Текущий план по импортозамещению включает в себя 310 позиций. 8% из них –готовые продукты, 92% – продукция приоритетных направлений мало- и среднетоннажной химии. По части из них уже реализуются инвестиционные проекты, по другим – нам только предстоит это сделать,

– отметил представитель Минпромторга России.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации совместно с Менделеевским инжиниринговым центром разработал 20 ключевых цепочек. В них включены 60 полупродуктов, стратегически важных для развития различных отраслей промышленности. По 20 полупродуктам на сегодняшний день уже реализуются инвестиционные проекты, по 40 из них необходимо подбирать производственные площадки, определять недостающие ресурсы и принимать решения о реализации соответствующих проектов.

У нас есть все возможности в виде свободных современных производственных мощностей, колоссальный опыт и квалификация для выполнения поставленных задач по развитию парфюмерно-косметической отрасли. Нам сегодня очень важен грамотный продуманный синергетический подход и взаимосвязь между производителями конечной продукции, производителями сырья и государственными институтами власти. Именно поэтому наша Ассоциация тесно сотрудничает с Минпромторгом России и видит одну из своих главных задач в том, чтобы содействовать развитию производства ингредиентов внутри страны,

- отметила Президент правления Ассоциации товаропроизводителей «Национальный совет по парфюмерии, косметике и бытовой химии» Светлана Матело.