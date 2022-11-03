За 9 месяцев 2022 года «Россети Ленэнерго» подключили к электрическим сетям компании более 29 тысяч объектов на территории Петербурга и Ленинградской области общей мощностью более 670 МВт, в том числе 529 социально значимых и бюджетных учреждений, а также 52 жилых комплекса.

Кроме того, компания обеспечила техприсоединение к электросетям 4 114 объектов малого и среднего бизнеса: 3 596 - в Петербурге и 518 – в Ленинградской области. Их общая присоединенная мощность превысила 82 МВт.

В Санкт-Петербурге энергетики подключили к сетям более 5,9 тыс. объектов на 220 МВт, в том числе 347 социальных и бюджетных учреждений, среди которых общеобразовательная школа в г. Пушкине, дошкольные общеобразовательные учреждения во Фрунзенском, Калининском и Приморском районах, спортивные объекты в Колпино. Также в Санкт-Петербурге «Россети Ленэнерго» обеспечили электроснабжение 39 жилых комплексов, выделенная мощность превысила 47 МВт.

В Ленинградской области «Россети Ленэнерго» обеспечили технологическое присоединение более 23 тыс. объектов на 450 МВт, в том числе 182 социальных и бюджетных учреждения, среди которых пансионат для пожилых людей во Всеволожском районе, здания библиотек в Кингисеппском и Ломоносовском районах, спортивные объекты в Приозерском и Тосненском районах. Кроме того, к сетям компании в Ленинградской области было подключено 14 жилых комплексов, выделенная мощность более 8,4 МВт.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку на подключение к сетям компании можно не выходя из дома: на Портале-ТП.рф, через Личный кабинет клиента на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго». С помощью этих онлайн-сервисов поступает 99 % от всех заявок на подключение к сетям. Удобство сервисов позволяет взаимодействовать с сетевой организацией быстро и комфортно, в том числе рассчитать предварительную стоимость услуги, отследить ход исполнения своей заявки, получить документы от сетевой организации, произвести оплату по договору, а также узнать актуальные изменения в законодательстве о технологическом присоединении.