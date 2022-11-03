За 9 месяцев 2022 года энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские РС» выполнили диагностику оборудования на 223 подстанциях 35-110 кВ с применением тепловизоров. Проверялось техническое состояние силовых и измерительных трансформаторов, выключателей, опорно-стержневой и подвесной изоляции секций шин. За это же время обследованы 194 воздушных линии электропередачи 35-110 кВ. Использование ультрафиолетового дефектоскопа позволило провести диагностику 15 620 поддерживающих и натяжных гирлянд изоляторов на ВЛ 110 кВ.

Основное преимущество тепловизионных и ультрафиолетовых обследований – получение данных о техническом состоянии электросетевого оборудования без вывода его из эксплуатации. Для их реализации не требуется большого количества организационных и технических мероприятий, нет необходимости привлекать специальную технику. Само измерение и получение результата укладывается в минимальный временной промежуток.

Тепловизионная и ультрафиолетовая диагностика позволяет выявить дефекты и неисправности на ранней стадии, оперативно провести ремонт и избежать временных перебоев в электроснабжении потребителей. Вся информация, полученная в ходе работ по диагностике, используется при формировании и корректировке ежегодных производственных программ.