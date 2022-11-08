Заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провёл переговоры с Министром иностранных дел Республики Индия Субраманиамом Джайшанкаром в формате встречи сопредседателей Межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

На встрече были предметно обсуждены вопросы взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах, в области финансов и межбанковских отношений, транспорта, энергетической и продовольственной безопасности.

Отмечен динамичный рост двустороннего товарооборота, который по итогам текущего года может вплотную приблизиться к обозначенной лидерами двух стран цели – 30 млрд долларов США.