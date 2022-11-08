RusCable Insider 288 - Обновление Xinming
8 ноября 2022, 16:30
Рубрика: Встречи
Метки: МИНПРОМТОРГ, ДЕНИС МАНТУРОВ, ИНДИЯ
Источник: government.ru
Заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провёл переговоры с Министром иностранных дел Республики Индия Субраманиамом Джайшанкаром в формате встречи сопредседателей Межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
На встрече были предметно обсуждены вопросы взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах, в области финансов и межбанковских отношений, транспорта, энергетической и продовольственной безопасности.
Отмечен динамичный рост двустороннего товарооборота, который по итогам текущего года может вплотную приблизиться к обозначенной лидерами двух стран цели – 30 млрд долларов США.
«Отношения с Индией носят характер особо привилегированного стратегического партнёрства и имеют для нас первостепенное значение. Несмотря на давление западных стран, мы смогли сохранить интенсивность двустороннего взаимодействия и удовлетворены динамикой политического диалога с Индией. Успешно развивается комплексное, многовекторное взаимодействие в сфере торговли и инвестиций, расширяется промышленная кооперация между нашими странами по широкому спектру направлений», – сказал Денис Мантуров.
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